МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Нижняя палата парламента Германии проголосовала за принятие дополнительного бюджета и приостановление действия так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства, на 2023 год необходимым большинством голосов, сообщает издание Spiegel. В Германии раскритиковали обращение Шольца к Путину

Необходимость во введении допбюджета возникла в связи с решением конституционного суда об изъятии 60 миллиардов евро и последовавшей за этим заморозкой министерством финансов ФРГ бюджетных средств на дополнительные расходы.

"Бундестаг утвердил дополнительный бюджет на 2023 год. Долговой тормоз приостанавливается четвертый год подряд", — говорится в статье, опубликованной изданием Spiegel.

Нижняя палата парламента Германии приостановила действие долгового тормоза, закрепленного в основном законе, на 2023 год. Это решение принято необходимым большинством голосов: 414 депутатов проголосовали "за", 242 — "против" и девять воздержались.

Кроме того, бундестаг одобрил дополнительный бюджет на 2023 год. 392 депутата проголосовало "за" и 274 — "против". Новый долг составляет почти 70,6 миллиарда евро, что на 44,8 миллиарда превышает разрешенный объем заимствований, подчеркивает Spiegel. Из этой суммы более 43 миллиардов евро приходятся на поддержку цен на газ, отопление и электроэнергию.

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27 ноября правительство Германии утвердило проект дополнительного бюджета на 2023 год, сообщило министерство финансов страны.

Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера касается почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет.

Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило "долгового тормоза".