2023-12-18T10:12:28+03:00
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2023-12-18T10:12:28+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231218/842594461.html
В Госдуме предложили Украине перейти к "плану Г"
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Киеву необходимо разработать "план Г" — "грести из Украины" — на случай прекращения поддержки Западом, заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. В СМИ все чаще... ПРАЙМ, 18.12.2023
финансы, новости, запад, украина, поддержка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Киеву необходимо разработать "план Г" — "грести из Украины" — на случай прекращения поддержки Западом, заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет.
В СМИ все чаще начали появляться заявления США и ЕС об усталости от конфликта на Украине и ослаблении поддержки украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщал канал NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, в том числе компромиссы, на которые будет вынуждена пойти Украина ради достижения мира.
Советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко ранее сообщал о "плане Б" на случай прекращения финансирования Украины.
Шеремет, комментируя его слова, посоветовал сразу перейти к "плану Г", так как "план Б" провалится.
"Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. Режим Зеленского способен лишь грабить украинский народ и продавать западным компаниям национальное богатство в виде земель и ресурсов" — пояснил депутат.
По его словам, "план Г" призывает киевский режим "грести из Украины и оставить народ в покое". Как подчеркнул Шеремет, такая идея является оптимальной для всех.