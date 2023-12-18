СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Киеву необходимо разработать "план Г" — "грести из Украины" — на случай прекращения поддержки Западом, заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. СМИ: Зеленский считает переговоры о членстве Украины в ЕС важнее помощи

В СМИ все чаще начали появляться заявления США и ЕС об усталости от конфликта на Украине и ослаблении поддержки украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщал канал NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, в том числе компромиссы, на которые будет вынуждена пойти Украина ради достижения мира.

Советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко ранее сообщал о "плане Б" на случай прекращения финансирования Украины.

Шеремет, комментируя его слова, посоветовал сразу перейти к "плану Г", так как "план Б" провалится.

"Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. Режим Зеленского способен лишь грабить украинский народ и продавать западным компаниям национальное богатство в виде земель и ресурсов" — пояснил депутат.

По его словам, "план Г" призывает киевский режим "грести из Украины и оставить народ в покое". Как подчеркнул Шеремет, такая идея является оптимальной для всех.