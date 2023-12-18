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2023
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Силуанов оценил интерес России и Китая к сотрудничеству на финтреке
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Россия и Китай взаимно заинтересованы в укреплении сотрудничества на финансовом треке, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов и министр финансов КНР... ПРАЙМ, 18.12.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, антон силуанов, китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай взаимно заинтересованы в укреплении сотрудничества на финансовом треке, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая.
"Обширная повестка сегодняшних переговоров еще раз подтверждает нашу взаимозаинтересованность на укрепление сотрудничества на финансовом треке, в том числе по таким вопросам, как налогово-бюджетная политика, аудиторский надзор, взаимное присутствие инвесторов на финансовых рынках двух стран, координация взаимодействия России и Китая на многосторонних форматах", — заявил Силуанов.
Он выразил уверенность, что в результате встречи РФ и Китай будут способствовать дальнейшему развитию всего комплекса российско-китайских отношений, ведь финансы в этих отношениях играют важнейшую роль в обсуждении общей экономической, да, и политической повестки".