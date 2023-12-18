ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай взаимно заинтересованы в укреплении сотрудничества на финансовом треке, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов назвал преимущества создания стейблкоина БРИКС

Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая.

"Обширная повестка сегодняшних переговоров еще раз подтверждает нашу взаимозаинтересованность на укрепление сотрудничества на финансовом треке, в том числе по таким вопросам, как налогово-бюджетная политика, аудиторский надзор, взаимное присутствие инвесторов на финансовых рынках двух стран, координация взаимодействия России и Китая на многосторонних форматах", — заявил Силуанов.

Он выразил уверенность, что в результате встречи РФ и Китай будут способствовать дальнейшему развитию всего комплекса российско-китайских отношений, ведь финансы в этих отношениях играют важнейшую роль в обсуждении общей экономической, да, и политической повестки".