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2023
https://1prime.ru/finance/20231218/842596951.html
В Китае призвали Россию ко взаимной поддержке в финансовых вопросах
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РФ и КНР нужно поддерживать друг друга в важнейших международных финансовых и экономических вопросах, а также совместно защищать интересы развивающихся стран, заявил в понедельник... ПРАЙМ, 18.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, финансы, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. РФ и КНР нужно поддерживать друг друга в важнейших международных финансовых и экономических вопросах, а также совместно защищать интересы развивающихся стран, заявил в понедельник министр финансов КНР Лань Фоань.
Министры финансов РФ и КНР Антон Силуанов и Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая.
"Необходимо углублять двустороннее прагматическое финансово-экономическое сотрудничество для достижения большей взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов", — заявил Лань Фоань.
Китайский министр указал, что Китай и Россия должны продолжать укреплять взаимовыгодное сотрудничество в финансовой сфере, поддерживать финансовые институты друг друга в развитии бизнеса на территории партнера, а также оказывать взаимную поддержку в области улучшения и упрощения процедур торговли и инвестиций.
Вместе с тем он отметил, что "РФ и КНР нужно поддерживать друг друга в важнейших международных финансовых и экономических вопросах, а также совместно защищать интересы развивающихся стран".