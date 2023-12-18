ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. РФ и КНР нужно поддерживать друг друга в важнейших международных финансовых и экономических вопросах, а также совместно защищать интересы развивающихся стран, заявил в понедельник министр финансов КНР Лань Фоань. Орбан раскрыл, как финансирование Украины из бюджета ЕС вредит Венгрии

Министры финансов РФ и КНР Антон Силуанов и Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая.

"Необходимо углублять двустороннее прагматическое финансово-экономическое сотрудничество для достижения большей взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов", — заявил Лань Фоань.

Китайский министр указал, что Китай и Россия должны продолжать укреплять взаимовыгодное сотрудничество в финансовой сфере, поддерживать финансовые институты друг друга в развитии бизнеса на территории партнера, а также оказывать взаимную поддержку в области улучшения и упрощения процедур торговли и инвестиций.

Вместе с тем он отметил, что "РФ и КНР нужно поддерживать друг друга в важнейших международных финансовых и экономических вопросах, а также совместно защищать интересы развивающихся стран".