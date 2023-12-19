МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай стремятся к широкому внедрению собственных цифровых валют, создают для них правовую базу, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Россия и Китай будут укреплять сотрудничество в условиях неопределенности

"В настоящее время Китай и Россия создают правовую базу для собственных цифровых валют и стремятся к их широкому внедрению", — заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник.

Он подчеркнул, что "Китай готов укреплять взаимодействие с Россией в сфере цифровых валют".

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия и Китай постоянно обсуждают развитие платежных механизмов, прежде всего в национальных валютах, перспектива в том числе за цифровыми финансами.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 19 декабря в 13.00 мск.