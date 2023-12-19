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2023
https://1prime.ru/finance/20231219/842605900.html
Россия и КНР стремятся к внедрению собственных цифровых валют, заявил посол
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Россия и Китай стремятся к широкому внедрению собственных цифровых валют, создают для них правовую базу, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "В... ПРАЙМ, 19.12.2023
финансы, экономика, новости, китай, россия, цифровые валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай стремятся к широкому внедрению собственных цифровых валют, создают для них правовую базу, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"В настоящее время Китай и Россия создают правовую базу для собственных цифровых валют и стремятся к их широкому внедрению", — заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник.
Он подчеркнул, что "Китай готов укреплять взаимодействие с Россией в сфере цифровых валют".
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия и Китай постоянно обсуждают развитие платежных механизмов, прежде всего в национальных валютах, перспектива в том числе за цифровыми финансами.
Полный текст интервью читайте на ria.ru 19 декабря в 13.00 мск.