БЕРЛИН, 19 дек — ПРАЙМ. Счетная палата ФРГ обвинила министерство иностранных дел Германии в излишних расходах ввиду приобретения роскошной виллы в Брюсселе, содержание которой обходится дороже, чем для всего вместе взятого имущества внешнеполитического ведомства в городе, сообщает издание Bild. Шольц заболел коронавирусом

"Счетная палата объявила выговор МИД под предводительством министра иностранных дел Анналены Бербок за то, что дипломаты приобрели роскошную недвижимость в Брюсселе", — сообщает издание со ссылкой на ведомство, отвечающее за бюджетно-финансовый контроль в Германии.

Недвижимость, приобретенная для посла ЕС ещё при прошлом главе МИД Хайко Маасе, обошлась министерству приблизительно в 8 миллионов евро, а участок размером в 15000 квадратных метров в шесть раз превышает по размеру четыре уже имеющихся, что сказывается на расходах за его содержание.

Аудиторы палаты отмечают, что ведомство "в течение многих лет игнорировало требования экономической эффективности и бережливости при приобретении и обслуживании зарубежной недвижимости", а выявление и перепродажа объектов недвижимости, которые больше не нужны, происходит слишком медленно.

Для того чтобы минимизировать расходы государства, палата призвала министерство "немедленно" определить востребованность и продать один из имеющихся участков.