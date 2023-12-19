БЕРЛИН, 19 дек — ПРАЙМ. Германии следует быть готовой взять на себя большую ответственность и увеличить расходы на финансирование Украины из-за риска ослабления поддержки Киева со стороны других стран Запада, заявил в интервью изданию Handelsblatt министр и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. МИД Германии обвинили в расточительстве за покупку "лишней" виллы

"К сожалению, существует реальная опасность того, что поддержка начнет разваливаться. Вот почему Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность", — сказал он и отметил, что Берлин должен в крайнем случае быть готов выделить больше миллиардов евро на расходы на поддержку Украины, чем то было заложено в бюджете на следующий год.

По его словам власти ФРГ договорились собрать 17 миллиардов евро для Украины из регулярного бюджета на 2024 год.

"Но мы видим, как меняется международная ситуация. Если мы серьезно относимся к интересам нашей собственной безопасности, из этого следует, что поддержка Украины не должна потерпеть неудачу из-за долгового тормоза", — заявил он.

По словам Хабека, при необходимости для этого придется объявить в очередной раз чрезвычайную ситуацию, чтобы обойти правило "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.

В ФРГ 13 декабря завершились совещания кабмина страны, посвященные разрешению бюджетного кризиса. Было принято решение сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро. В то же время было принято решение изыскать ту же сумму на поддержку Украины.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.