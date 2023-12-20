МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Франция, Германия и Италия сохраняют крайнюю осторожность в вопросе конфискации замороженных активов РФ, пишет газета Financial Times. Песков оценил решение Евросоюза о заморозке активов оборонных предприятий

"Чиновники стремятся к консенсусу между странами G7 по конфискации активов, но Франция, Германия и Италия остаются крайне осторожными", — сообщает издание.

Как отмечается, европейские чиновники опасаются возможного возмездия, если государственный иммунитет будет подорван. Один из них отметил, что ЕС в отличие от США удерживает гораздо больший объем активов Центробанка РФ.

"С точки зрения ЕС, у нас есть гораздо больше, что терять", — приводит издание слова европейского чиновника.

Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось.

Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.