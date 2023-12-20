МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Украина может недополучить почти 1,5 миллиарда долларов из-за блокады западных границ, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой Нацбанк страны. Директор МВФ объяснила, сколько сможет выдержать Украина без помощи Запада

"Уменьшение объема внешней торговли из-за ограничения движения грузовиков через западные границы нашей страны за ноябрь и декабрь может достичь 1,5 миллиарда долларов. Так, по подсчетам НБУ, в ноябре сокращение составило 860 миллионов долларов, а в декабре — 620 миллионов долларов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.