2023-12-21T10:33:00+03:00
2023-12-21T11:00:15+03:00
2023-12-21T10:33:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231221/842630150.html
Силуанов пригрозил ЕС ответить на конфискацию российских активов
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Еврокомиссия на прошлой неделе... ПРАЙМ, 21.12.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, ес, замороженные активы
https://cdnn.1prime.ru/images/84223/23/842232382.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84223/23/842232382.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84223/23/842232381.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84223/23/842232381.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84223/23/842232369.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84223/23/842232369.jpg
https://1prime.ru/world/20231220/842618128.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Еврокомиссия на прошлой неделе утвердила предложения по первым шагам для последующего использования доходов от замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине.
"Если такое решение принимается, абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации", — заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах так называемых "С". Это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам — те, что составляют обязательства наши перед иностранным контрагентами из недружественных стран. Они все находятся в заморозке. Цифры немаленькие. Доходы от использования этих средств существенны и точно так же могут быть использованы, если будет принято решение недружественных партнеров", — добавил он.