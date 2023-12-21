МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС, заявил министр финансов России Антон Силуанов. В США предложили способ для передачи Украине замороженных активов России

Еврокомиссия на прошлой неделе утвердила предложения по первым шагам для последующего использования доходов от замороженных в ЕС российских активов для помощи Украине.

"Если такое решение принимается, абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации", — заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах так называемых "С". Это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам — те, что составляют обязательства наши перед иностранным контрагентами из недружественных стран. Они все находятся в заморозке. Цифры немаленькие. Доходы от использования этих средств существенны и точно так же могут быть использованы, если будет принято решение недружественных партнеров", — добавил он.