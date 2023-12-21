МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. С помощью нескольких приемов можно быстрее погасить ипотеку, рассказала "Известиям" финансовый консультант, инвестор, главный эксперт "Академии личных финансов" Татьяна Волкова. Россиян предупредили о постепенном сворачивании льготной ипотеки

"Самый главный (способ — ред.) — в каждую дату платежа делать дополнительный платеж. Размер его каждый определяет для себя сам. В то же время важно помнить основной принцип внесения дополнительных платежей. А именно, в дату платежа всегда выбирайте сокращение срока выплат, а не снижение суммы платежа. Потому что только в случае сокращения срока выплат вся дополнительно внесенная сумма идет в основной долг. Так, один дополнительный месячный платеж может сэкономить вам от 10 до 30 месяцев платежей", — отметила эксперт.

По ее словам, для покупки квартиры важно использовать все возможные налоговые вычеты для более скорого погашения задолженности.

Волкова назвала вторым способом использование инвестиционных инструментов, однако этот вариант требует приобретения дополнительных знаний. Наконец, эксперт посоветовала "устроить мозговой штурм" и найти способ увеличить доход.

Ранее управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов рассказал, что изменение размера первоначального взноса и лимита кредита по программе льготной ипотеки является шагом к ее окончательному сворачиванию. По его словам, сейчас в России наступает транзитный период перед ее окончательным завершением в июле 2024 года.

Тем не менее отмечается, что этот сценарий нельзя назвать критичным для рынка, так как государство сохранило прежние условия по семейной и IT-ипотеке, отметил собеседник агентства.