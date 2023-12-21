МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, семьи с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, получат единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. Путин поручил организовать формирование электронных повесток

"В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции: постановляю: осуществить с 1 января 2024 года единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травма, контузии)", — следует из текста документа.

По данным документа, выплата будет осуществляться одному из родителей или законному представителю ребенка, если на момент выплаты он достиг возраста 18 лет. Фонд пенсионного и социального страхования будет заниматься назначением и осуществлением данной выплаты. Данное решение имеет целью предоставить социальную помощь семьям, которые пострадали от агрессии в соседней стране, сказано в пояснительной записке к указу.