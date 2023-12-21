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2023
https://1prime.ru/finance/20231221/842633860.html
Путин назначил выплаты детям, пострадавшим от агрессии Украины
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, семьи с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, получат единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей... ПРАЙМ, 21.12.2023
общество , финансы, новости, россия, украина, владимир путин, выплаты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, семьи с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, получат единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
"В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции: постановляю: осуществить с 1 января 2024 года единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травма, контузии)", — следует из текста документа.
По данным документа, выплата будет осуществляться одному из родителей или законному представителю ребенка, если на момент выплаты он достиг возраста 18 лет. Фонд пенсионного и социального страхования будет заниматься назначением и осуществлением данной выплаты. Данное решение имеет целью предоставить социальную помощь семьям, которые пострадали от агрессии в соседней стране, сказано в пояснительной записке к указу.