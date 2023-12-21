АНКАРА, 21 дек — ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил учетную ставку на 250 базисных пунктов — до 42,5%, говорится в заявлении регулятора. Эксперты прогнозировали более осторожное повышение. В России ограничат рост ставки по ипотеке при отказе от ее страхования

"Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка провел последнее в этом году заседание и повысил учетную ставку на 250 базисных пунктов, до 42,5%", — говорится в заявлении.

В ноябре регулятор повысил ставку с 35% до 40/%.

Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку — до 15% с 8,5%.