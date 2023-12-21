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2023
https://1prime.ru/finance/20231221/842634390.html
ЦБ Турции повысил учетную ставку до 42,5 процента
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Центральный банк Турции повысил учетную ставку на 250 базисных пунктов — до 42,5%, говорится в заявлении регулятора. Эксперты прогнозировали более осторожное повышение. "Комитет... ПРАЙМ, 21.12.2023
финансы, экономика, новости, турция, цб, ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 21 дек — ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил учетную ставку на 250 базисных пунктов — до 42,5%, говорится в заявлении регулятора. Эксперты прогнозировали более осторожное повышение.
"Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка провел последнее в этом году заседание и повысил учетную ставку на 250 базисных пунктов, до 42,5%", — говорится в заявлении.
В ноябре регулятор повысил ставку с 35% до 40/%.
Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку — до 15% с 8,5%.