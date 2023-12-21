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2023
https://1prime.ru/finance/20231221/842635815.html
России есть, что конфисковать у Германии, заявил Лавров
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Российская сторона может принять зеркальные меры в ответ на возможную конфискацию ее активов в Германии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас носятся с... ПРАЙМ, 21.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, активы, фрг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российская сторона может принять зеркальные меры в ответ на возможную конфискацию ее активов в Германии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас носятся с идеей найти какие-то легальные пути для конфискации российских активов либо, как я понимаю, в качестве первого шага ту прибыль, которую они получают за счет этих активов, конфисковать и направить на Украину. Европейцы все-таки сохранили какие-то признаки уважения своих законов, поэтому медлят с этими решениями", — отметил глава внешнеполитического ведомства.
По словам Лаврова, американцы учат европейцев менять собственные законы, так как последние не особо торопятся принимать какие-либо меры. Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что у России есть, что конфисковать в ответ.
Ранее генеральная прокуратура Германии подала в суд ходатайство о конфискации активов российского финансового института на сумму 720 миллионов евро по подозрению в нарушении эмбарго.