МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российская сторона может принять зеркальные меры в ответ на возможную конфискацию ее активов в Германии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров объяснил слова Байдена о намерении России атаковать НАТО

"Сейчас носятся с идеей найти какие-то легальные пути для конфискации российских активов либо, как я понимаю, в качестве первого шага ту прибыль, которую они получают за счет этих активов, конфисковать и направить на Украину. Европейцы все-таки сохранили какие-то признаки уважения своих законов, поэтому медлят с этими решениями", — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, американцы учат европейцев менять собственные законы, так как последние не особо торопятся принимать какие-либо меры. Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что у России есть, что конфисковать в ответ.

Ранее генеральная прокуратура Германии подала в суд ходатайство о конфискации активов российского финансового института на сумму 720 миллионов евро по подозрению в нарушении эмбарго.