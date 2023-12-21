МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Правительство и Банк России должны проявлять повышенное внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования, заявил президент страны Владимир Путин. Путин назвал долю рубля во внешних расчетах

"В ближайшие годы и правительству, и Центральному банку нужно усилить внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования", — сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин пояснил, что российская банковская система и фондовый рынок должны быть способны в полной мере обеспечивать приток капитала в ключевые точки роста национальной экономики.