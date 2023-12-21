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2023
https://1prime.ru/finance/20231221/842637102.html
Путин поручил усилить внимание к финансированию проектов
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Правительство и Банк России должны проявлять повышенное внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования, заявил президент страны Владимир Путин. "В... ПРАЙМ, 21.12.2023
финансы, новости, владимир путин, правительство рф, банк россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Правительство и Банк России должны проявлять повышенное внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования, заявил президент страны Владимир Путин.
"В ближайшие годы и правительству, и Центральному банку нужно усилить внимание к развитию механизмов проектного и акционерного финансирования", — сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин пояснил, что российская банковская система и фондовый рынок должны быть способны в полной мере обеспечивать приток капитала в ключевые точки роста национальной экономики.