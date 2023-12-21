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2023
https://1prime.ru/finance/20231221/842637245.html
Силуанов ожидает увеличение капитализации финрынка России в 2024 году
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Капитализация финансового рынка РФ в следующем году достигнет величины от 37 до 39% от ВВП, что в полтора раза выше уровня прошлого года, заявил министр финансов России Антон... ПРАЙМ, 21.12.2023
финансы, новости, россия, капитализация, финансовый рынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Капитализация финансового рынка РФ в следующем году достигнет величины от 37 до 39% от ВВП, что в полтора раза выше уровня прошлого года, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Каких параметров финансового рынка мы планируем достичь? Планируем, что капитализация финансового рынка в 2024 году составит порядка 37-39% валового внутреннего продукта — это в полтора раза выше, чем уровень 2022 года. А к 2030 году этот показатель составит от 50 до 60%", — сказал он, выступая на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Доля фондового рынка в объеме инвестиций, что важно, увеличится с 5-7% ВВП до 11-12% к 2030 году", — добавил он.