МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Капитализация финансового рынка РФ в следующем году достигнет величины от 37 до 39% от ВВП, что в полтора раза выше уровня прошлого года, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов пригрозил ЕС ответить на конфискацию российских активов

"Каких параметров финансового рынка мы планируем достичь? Планируем, что капитализация финансового рынка в 2024 году составит порядка 37-39% валового внутреннего продукта — это в полтора раза выше, чем уровень 2022 года. А к 2030 году этот показатель составит от 50 до 60%", — сказал он, выступая на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Доля фондового рынка в объеме инвестиций, что важно, увеличится с 5-7% ВВП до 11-12% к 2030 году", — добавил он.