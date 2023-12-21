МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Объем номинальной заработной платы в России составил 70,7 тысяч рублей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Голикова заявила о росте страхового обеспечения россиян с 2000 года

"По предварительным данным Росстата, за десять месяцев 2023 года номинальная заработная плата в целом по стране увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7%, а в реальном выражении на 7,7%, и составила 70,7 тысячи рублей", — сообщила Голикова.

Кроме того, вице-премьер особенно отметила увеличение реальных доходов россиян. Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян выросли на 3,9 процента.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что российскую экономику необходимо сделать экономикой квалифицированных кадров с хорошими заработными платами.