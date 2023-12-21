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2023
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Голикова оценила сумму номинальной зарплаты в России
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Объем номинальной заработной платы в России составил 70,7 тысяч рублей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "По предварительным данным Росстата, за десять месяцев 2023... ПРАЙМ, 21.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, зарплаты
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Объем номинальной заработной платы в России составил 70,7 тысяч рублей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"По предварительным данным Росстата, за десять месяцев 2023 года номинальная заработная плата в целом по стране увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7%, а в реальном выражении на 7,7%, и составила 70,7 тысячи рублей", — сообщила Голикова.
Кроме того, вице-премьер особенно отметила увеличение реальных доходов россиян. Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян выросли на 3,9 процента.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что российскую экономику необходимо сделать экономикой квалифицированных кадров с хорошими заработными платами.