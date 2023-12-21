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"Фосагро" запланировала рекордный объем капвложений
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Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, планирует на 2024 год рекордный объём капвложений в 73 миллиарда рублей, сообщила компания. "В... ПРАЙМ, 21.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, фосагро, капвложения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, планирует на 2024 год рекордный объём капвложений в 73 миллиарда рублей, сообщила компания.
"В следующем году запланирован рекордный объём капвложений в рамках Стратегии развития до 2025 года — 73 миллиарда рублей (с капитализируемыми ремонтами)", — говорится в сообщении компании со ссылкой на гендиректора Михаила Рыбникова.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.