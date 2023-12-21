МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, планирует на 2024 год рекордный объём капвложений в 73 миллиарда рублей, сообщила компания. Две компании-акционера "Фосагро" подали иски к Euroclear

"В следующем году запланирован рекордный объём капвложений в рамках Стратегии развития до 2025 года — 73 миллиарда рублей (с капитализируемыми ремонтами)", — говорится в сообщении компании со ссылкой на гендиректора Михаила Рыбникова.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.