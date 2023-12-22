МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Рождественский ужин в 2023 году станет рекордным по стоимости для испанцев, пишет газета Mundo. Испания может закупить у России рекордное количество газа, пишут СМИ

"Приготовьтесь переварить самый дорогой рождественский ужин в истории. Если в 2022 году цена на меню уже взлетела до невиданного ранее уровня — 12,4% — то в этом году она побьет все рекорды", — пишет газета.

Газета сделала выборку из ряда типичных для рождественского ужина продуктов — баранина, морепродукты, копчености, вино, игристые напитки, рождественские сладости, свежие фрукты и сыр — и подготовила меню, идентичное тому, которое было в прошлом году. Издание сравнило актуальную стоимость продуктов в крупнейших сетевых супермаркетах Mercadona, Carrefour, Dia и Alcampo с ценами в конце 2022 года.

"Результаты показали, что в этому году ужин в среднем выходит на 5% дороже", — отмечает Mundo.

Самыми дорогими продуктами стали копченый лосось, цена на который выросла за год на 18,2%, и лопатка ягненка — стала дороже на 15%. Также значительно подорожал картофель — на 14,5%, и сыр — 12,4%. Красное вино, которое всегда присутствует на рождественском столе у испанцев, обойдется в среднем в 8,7 евро за бутылку, что на 7% дороже, чем в 2022 году, отмечает издание.