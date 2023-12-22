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2023
https://1prime.ru/finance/20231222/842642681.html
МИД Финляндии представил план восстановления Украины
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МИД Финляндии опубликовал план восстановления Украины на 2025-2026 годы на сумму 50 миллионов евро, следует из пресс-релиза министерства. "План предполагает создание нового... ПРАЙМ, 22.12.2023
финансы, экономика, новости, украина, финляндия, восстановление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. МИД Финляндии опубликовал план восстановления Украины на 2025-2026 годы на сумму 50 миллионов евро, следует из пресс-релиза министерства.
"План предполагает создание нового смешанного кредитного инструмента — Украинского инвестиционного фонда, который позволит реализовать проекты на сумму 50 млн евро в 2025-2026 годах", — отметили в ведомстве.
По данным министерства, в плане рассматриваются некоторые финансовые решения, направленные на исследование рынка и инвестиции. Кроме того, финское экспортно-кредитное агентство Finnvera получит возможность финансировать экспорт и возмещать возможные кредитные потери.
Правительство Финляндии также собирается нарастить капитал государственного фонда Finnfund на 25 миллионов евро для последующих инвестиций в украинский частный сектор. Вторая часть плана будет подготовлена в 2024 году, заключили в ведомстве.
Ранее Киев получил 150 миллионов евро финансовой помощи на безвозвратной основе от Евросоюза. Правительство Украины отметило, что грантовое финансирование поможет обеспечить приоритетные меры по восстановлению критически важных объектов. В частности, транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений.