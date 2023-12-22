ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в пятницу, 22 декабря, подпишет указ об усилении антироссийских санкций в финансовом секторе, рассказал высокопоставленный представитель администрации.

Украинский флаг, Киев

МИД Финляндии представил план восстановления Украины

"Президент Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России, сосредоточившись на финансовых посредниках", — отметил американский чиновник. 

По его словам, документ позволит Вашингтону "преследовать финансовые учреждения", которые якобы оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу, в том числе впервые использовать в этих целях "вторичные санкции".

Как пояснил представитель Белого дома, соответствующее заявление сделали на фоне отсутствия подвижек в вопросе согласования поддержки Украины, которая имеет критическое значение.

Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам.

Конгресс ушел на каникулы до 8 и 9 января 2024 года.