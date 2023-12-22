ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в пятницу, 22 декабря, подпишет указ об усилении антироссийских санкций в финансовом секторе, рассказал высокопоставленный представитель администрации. МИД Финляндии представил план восстановления Украины

"Президент Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России, сосредоточившись на финансовых посредниках", — отметил американский чиновник.

По его словам, документ позволит Вашингтону "преследовать финансовые учреждения", которые якобы оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу, в том числе впервые использовать в этих целях "вторичные санкции".

Как пояснил представитель Белого дома, соответствующее заявление сделали на фоне отсутствия подвижек в вопросе согласования поддержки Украины, которая имеет критическое значение.

Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам.

Конгресс ушел на каникулы до 8 и 9 января 2024 года.