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2023
https://1prime.ru/finance/20231225/842662027.html
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам
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Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, номинированных в долларах, в общей сумме 36,2 миллиарда рублей,... ПРАЙМ, 25.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, минфин, евробонды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, номинированных в долларах, в общей сумме 36,2 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году, в 2028 году и в 2047 году в общей сумме 36,2 миллиарда рублей (эквивалент 394,2 миллиона долларов США)", сообщил Минфин России.
Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.