МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах, номинированных в долларах, в общей сумме 36,2 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Минфин назвал число граждан, которые смогут вернуть замороженные активы

Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году, в 2028 году и в 2047 году в общей сумме 36,2 миллиарда рублей (эквивалент 394,2 миллиона долларов США)", сообщил Минфин России.

Минфин перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.