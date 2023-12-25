2023-12-25T14:49:24+03:00
2023-12-25T14:49:24+03:00
2023-12-25T14:49:24+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231225/842663536.html
Российская авиация рискует остаться без новых самолетов
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В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 миллиарда из 300 миллиардов рублей, выделенных ранее на покупку самолетов иностранных собственников, передает... ПРАЙМ, 25.12.2023
транспорт, финансы, бизнес, новости, россия, самолеты, аэрофлот, фнб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 миллиарда из 300 миллиардов рублей, выделенных ранее на покупку самолетов иностранных собственников, передает "Коммерсантъ".
По данным издания, на данный момент были приобретены около 150 самолетов, большая часть из которых принадлежит "Аэрофлоту". Кроме того, средства использовались для страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолеты остались на территории России с февраля прошлого года ввиду введенных в отношении страны санкций.
В газете отметили, что подконтрольная Росавиации лизинговая компания "НЛК-Финанс" стала новым владельцем этих самолетов. Возможно, оставшиеся средства ФНБ будут использованы для расчетов за самолеты "Аэрофлота" при условии увеличении лимита, сказано в тексте публикации.