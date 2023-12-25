МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета города за 2022 год, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы. Собянин сделал пенсионерам "новогодний подарок"

"Утвердить отчет об исполнении бюджета города Москвы за 2022 год по доходам в сумме 3 654 446 910,1 тысячи рублей, по расходам в сумме 3 601 247 356,9 тысячи рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 53 199 553,2 тысячи рублей ", — говорится в документе.

Также мэр подписал закон об "Исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2022 год". Согласно документу, доходы составили 365 953 018,3 тысячи рублей, расходы — 342 797 515,4 тысячи рублей, превышение доходов над расходами — 23 155 502,9 тысячи рублей.

Ранее Мосгордума приняла закон об исполнении данных бюджетов.