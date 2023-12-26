МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Все социальные обязательства в 2024-2026 годах будут выполнены, даже если цена на нефть будет ниже заложенной в бюджете, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр экономики Антон Силуанов. Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета по итогам 2023 года

"В целом если говорить о конструкции бюджета на три года, бюджет устойчивый, раз…. Второе — бюджет выделяет необходимые ресурсы для решения задач по обороне и безопасности — это важно, выполнение социальных обязательств перед людьми. Ну и конечно, поддерживать уровень бюджетной системы, чтобы… они также могли выполнять все свои планы по поддержке людей….. Даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем и в любом случае выполним все свои обязательства", — сказал Силуанов.