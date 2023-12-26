2023-12-26T10:50:00+03:00
2023-12-26T11:11:05+03:00
2023-12-26T10:50:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231226/842672204.html
Все соцобязательства в 2024-2026 годах будут выполнены, заявил Силуанов
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Все социальные обязательства в 2024-2026 годах будут выполнены, даже если цена на нефть будет ниже заложенной в бюджете, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр экономики... ПРАЙМ, 26.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, минфин рф, антон силуанов, социальные обязательства
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/63/842506391.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/63/842506391.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/63/842506390.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/63/842506390.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/63/842506378.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84250/63/842506378.jpg
https://1prime.ru/finance/20231226/842672217.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Все социальные обязательства в 2024-2026 годах будут выполнены, даже если цена на нефть будет ниже заложенной в бюджете, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" министр экономики Антон Силуанов.
"В целом если говорить о конструкции бюджета на три года, бюджет устойчивый, раз…. Второе — бюджет выделяет необходимые ресурсы для решения задач по обороне и безопасности — это важно, выполнение социальных обязательств перед людьми. Ну и конечно, поддерживать уровень бюджетной системы, чтобы… они также могли выполнять все свои планы по поддержке людей….. Даже если цена на нефть будет ниже запланированной, мы сможем и в любом случае выполним все свои обязательства", — сказал Силуанов.