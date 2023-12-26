МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Бюджет РФ на текущий момент получил по налогу на сверхприбыль от компаний 315 миллиардов рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Норникель" выплатил 8,2 миллиарда рублей налога на сверхприбыль

"Мы даже перевыполнили наш план… В бюджете было заложено 300 миллиардов, на сегодняшний день эта цифра — 315 (миллиардов рублей — ред.), то есть 315 миллиардов уже поступило в федеральный бюджет от этого налога", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Он также подтвердил, что большинство компаний выбрало возможно уплатить налог со скидкой. "Да, 5% лучше, чем 10%", — добавил он.

Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, но его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж.

Всего власти РФ за счет налога на сверхприбыль планировали привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. В начале декабря Силуанов сообщал, что компании перечислили в бюджет 305 миллиардов рублей.