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2023
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В Госдуме оценили повышение пенсий с Нового года
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В России с 1 января увеличатся некоторые социальные выплаты, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием... ПРАЙМ, 26.12.2023
общество , финансы, новости, россия, мрот, пенсии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В России с 1 января увеличатся некоторые социальные выплаты, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием "Лента.ру".
Политик напомнила, что с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется на 18,5 процента, а пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5 процента.
"Таким образом пенсионеры получат уже увеличенные пенсии", — подчеркнула Бессараб.
По ее словам, на данный момент страховые пенсии получают 33 миллиона россиян.
Минимальный размер оплаты труда — показатель, который применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других выплат. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении МРОТ с 2024 года. После прибавки 18,5 процента этот показатель достигнет 19 242 рублей.