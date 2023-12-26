МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В России с 1 января увеличатся некоторые социальные выплаты, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием "Лента.ру". В России с 1 января изменятся правила выплаты материнского капитала

Политик напомнила, что с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется на 18,5 процента, а пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5 процента.

"Таким образом пенсионеры получат уже увеличенные пенсии", — подчеркнула Бессараб.

По ее словам, на данный момент страховые пенсии получают 33 миллиона россиян.

Минимальный размер оплаты труда — показатель, который применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других выплат. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении МРОТ с 2024 года. После прибавки 18,5 процента этот показатель достигнет 19 242 рублей.