МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Украина получит дополнительные 50 миллиардов евро от Европейского союза, несмотря на блокировку решения Венгрией, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Киев, Украина

Украина получила дополнительное финансирование от Всемирного банка

"Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Остался один вопрос: или это сделают все 27 стран вместе, все члены ЕС включая Венгрию… или эти деньги выделят 26 стран ЕС без Венгрии", — отметил глава МИД Украины в рамках украинского телемарафона.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия снова приняла решение о блокировании пакета помощи Киеву на 50 миллиардов долларов. Председатель Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает на то, что руководители Евросоюза смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале будущего года.

Практически все решения Евросоюза по Киеву сейчас блокирует Будапешт, в том числе восьмой по счету транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов евро на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на период 2024-2027 годы.