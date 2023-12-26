МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Украина получит дополнительные 50 миллиардов евро от Европейского союза, несмотря на блокировку решения Венгрией, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Украина получила дополнительное финансирование от Всемирного банка

"Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Остался один вопрос: или это сделают все 27 стран вместе, все члены ЕС включая Венгрию… или эти деньги выделят 26 стран ЕС без Венгрии", — отметил глава МИД Украины в рамках украинского телемарафона.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия снова приняла решение о блокировании пакета помощи Киеву на 50 миллиардов долларов. Председатель Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает на то, что руководители Евросоюза смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале будущего года.

Практически все решения Евросоюза по Киеву сейчас блокирует Будапешт, в том числе восьмой по счету транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов евро на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на период 2024-2027 годы.