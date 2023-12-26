МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Группа "Совкомбанк" компенсировала углеродный след от операционной деятельности отделений за 2022 год и стала первой углеродно нейтральной системно значимой кредитной организацией по Охватам 1 и 2, сообщили в банке.

Банк приобрел сертификаты зеленой электроэнергии, учитываемые в реестре Carbon Zero, с использованием платформы RTS Board. Сертификаты, выданные в отношении производства электроэнергии из возобновляемых источников — Красноярской ГЭС, Медвеженской ВЭС и Самарской СЭС №2, позволили компенсировать углеродный след от потребления энергии в объёме 18 тысяч тонн углекислого газа.

Кроме этого, Совкомбанк купил сертифицированные сокращения выбросов, выпущенные "СИБУРом" в результате реализации климатического проекта на предприятии "ЗапСибНефтехим". С их помощью банк компенсировал 4 тысячи тонн углекислого газа.

"Несмотря на высокую эффективность, использование климатических инструментов должно оставаться комплементарной мерой по отношению к снижению первичных выбросов. Мы продолжим работу над собственными декарбонизационными мерами и будем способствовать внедрению инициатив, направленных на трансформацию и переход к низкоуглеродной экономике", — прокомментировал зампредправления — руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

С 2020 года Совкомбанк проводит ежегодную оценку углеродного следа — как прямых, так и косвенных выбросов в соответствии с общепринятой методикой и раскрывает информацию об оценке в годовом отчете. В 2021 году банк поставил цели достичь углеродной нейтральности к 2030 году в части операционной деятельности и к 2050 году — по трем Охватам, в том числе, учитывающим косвенные выбросы, связанные с деятельностью заемщиков и поставщиков.