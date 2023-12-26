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2023
https://1prime.ru/finance/20231226/842677877.html
В Германии не нашли предпосылок для наращивания помощи Украине
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил во вторник, что не видит предпосылок для увеличения объемов помощи Украине со стороны Берлина. "Мы поставляем системы вооружения,... ПРАЙМ, 26.12.2023
финансы, экономика, новости, ес, украина, германия, финансовая помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил во вторник, что не видит предпосылок для увеличения объемов помощи Украине со стороны Берлина.
"Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим людям в Германии. Мы уже являемся вторым по величине донором в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше", — заявил Линднер в интервью телеканалу NTV.
Кроме того, он заявил о необходимости добиваться лучшего распределения нагрузки между странами, поддерживающими Украину.
"Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше", — добавил министр.
15 декабря премьер0министр Венгрии Виктор Орбан по итогам ночного заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.