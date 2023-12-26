МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил во вторник, что не видит предпосылок для увеличения объемов помощи Украине со стороны Берлина. Один в поле. В Европе озвучили сценарии краха Украины в 2024 году

"Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим людям в Германии. Мы уже являемся вторым по величине донором в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше", — заявил Линднер в интервью телеканалу NTV.

Кроме того, он заявил о необходимости добиваться лучшего распределения нагрузки между странами, поддерживающими Украину.

"Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше", — добавил министр.

15 декабря премьер0министр Венгрии Виктор Орбан по итогам ночного заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.