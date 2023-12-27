МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Более 42 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины в этом году, сообщил в среду украинский министр финансов Сергей Марченко. Предать родину и не только. На что готовы украинцы, чтобы не воевать

Минфин Украины 24 ноября сообщал, что зарубежная помощь для государственного бюджета страны в этом году составила 37,4 миллиарда долларов.

"Мы закрываем его (бюджетный год — ред.) с очень серьезными достижениями с точки зрения привлечения международной помощи. На сегодняшний момент привлекли более 42 миллиардов долларов в бюджет. Это только на покрытие бюджетных потребностей", — сказал Марченко в эфире YouTube канала украинской версии Forbes.

Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки".

В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.