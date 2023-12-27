2023-12-27T12:49:14+03:00
2023-12-27T12:49:14+03:00
2023-12-27T12:49:14+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231227/842684585.html
Минфин Украины раскрыл сумму полученной в 2023 году международной помощи
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Более 42 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины в этом году, сообщил в среду украинский министр финансов Сергей Марченко. Минфин Украины 24 ноября... ПРАЙМ, 27.12.2023
финансы, экономика, новости, украина, бюджет украины, финансовая помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Более 42 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины в этом году, сообщил в среду украинский министр финансов Сергей Марченко.
Минфин Украины 24 ноября сообщал, что зарубежная помощь для государственного бюджета страны в этом году составила 37,4 миллиарда долларов.
"Мы закрываем его (бюджетный год — ред.) с очень серьезными достижениями с точки зрения привлечения международной помощи. На сегодняшний момент привлекли более 42 миллиардов долларов в бюджет. Это только на покрытие бюджетных потребностей", — сказал Марченко в эфире YouTube канала украинской версии Forbes.
Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки".
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.