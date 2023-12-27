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2023
https://1prime.ru/finance/20231227/842686180.html
ЕС испытывает серьезные противоречия по помощи Украине, заявил Песков
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Евросоюз столкнулся с серьезными противоречиями в вопросе оказания помощи Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Разумеется, мы понимаем, что Евросоюз... ПРАЙМ, 27.12.2023
финансы, экономика, новости, ес, украина, дмитрий песков, финансовая помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Евросоюз столкнулся с серьезными противоречиями в вопросе оказания помощи Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разумеется, мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения этих денег", — сказал он журналистам.
По словам Пескова, и европейцы, и американцы уже прекрасно знают уровень коррупции на Украине и понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается.
Он добавил, что выделяемые ЕС деньги на помощь Украине идут не на созидание, а на войну и на поддержку режима, который неизвестно с какой эффективностью и на какие цели эти деньги тратит.
15 декабря Орбан по итогам ночного заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.
Позднее газета Financial Times сообщала, что ЕС готовит план, который позволит выделить Украине средства без одобрения Венгрии. Согласно идее, страны-члены предоставят гарантии бюджету. чтобы Еврокомиссия разрешила занять для Киева до 20 миллиардов евро.