МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Возможное предоставление Евросоюзом новой финансовой помощи Киеву не сможет поменять ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

ЕС испытывает серьезные противоречия по помощи Украине, заявил Песков

"Поменять ход событий специальной военной операции эти деньги не смогут", — прокомментировал он запасной план ЕС о помощи Украине в 20 миллиардов евро.

Песков отметил, что Россия продолжает СВО. "Для нас главное достигнуть тех целей, которые стоят перед нами", — отметил он.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.