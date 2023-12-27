МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Возможное предоставление Евросоюзом новой финансовой помощи Киеву не сможет поменять ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ЕС испытывает серьезные противоречия по помощи Украине, заявил Песков

"Поменять ход событий специальной военной операции эти деньги не смогут", — прокомментировал он запасной план ЕС о помощи Украине в 20 миллиардов евро.

Песков отметил, что Россия продолжает СВО. "Для нас главное достигнуть тех целей, которые стоят перед нами", — отметил он.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.