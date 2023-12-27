2023-12-27T14:53:33+03:00
2023-12-27T14:53:33+03:00
2023-12-27T14:53:33+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231227/842686689.html
Новая помощь Киеву от Евросоюза не изменит ход СВО, заявил Песков
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Возможное предоставление Евросоюзом новой финансовой помощи Киеву не сможет поменять ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поменять ход событий... ПРАЙМ, 27.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, дмитрий песков, ес, украина, финансовая помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Возможное предоставление Евросоюзом новой финансовой помощи Киеву не сможет поменять ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поменять ход событий специальной военной операции эти деньги не смогут", — прокомментировал он запасной план ЕС о помощи Украине в 20 миллиардов евро.
Песков отметил, что Россия продолжает СВО. "Для нас главное достигнуть тех целей, которые стоят перед нами", — отметил он.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.