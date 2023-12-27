МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ не исключает увеличения круга участников обмена замороженными активами, а также максимальной суммы на одного со 100 тысяч рублей, сказал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. Минфин не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ

"Мне кажется, что да", — сказал он, отвечая на вопрос в эфире "РБК ТВ", может ли первый этап обмена замороженных активов завершиться до конца наступающего года.

"Вы знаете, в указе написано… Мы тоже смотрим на это как на первый этап, что до 100 тысяч рублей на гражданина, и это покрывает довольно большое количество граждан, потому что многие граждане имели относительно небольшие вложения. И потом мы бы хотели, конечно, сделать следующий этап: либо расширить сумму для этих средств, либо расширить тех участников, которые получают возможность обменивать", — отметил Чебесков.

Он добавил, что сейчас в основном Минфин концентрировался на гражданах, но есть еще институциональные инвесторы и компании, у которых такая же проблема с замороженными средствами. Также, по его словам, гражданам помогут их брокеры для подачи заявок на обмен. "Им в этом помогут их брокеры. То есть брокеры будут проинформированы, как это сделать. Они проинформируют своих клиентов, как это можно сделать, то есть создадут необходимую инфраструктуру для подачи таких заявок", — сказал он.

"Сейчас в правительстве находится проект постановления, который дает правительственной комиссии полномочия принимать эти решения. И мы надеемся, что в ближайшее время это постановление будет принято, и мы сможем рассмотреть заявки на правительственной комиссии уже в начале января. И тогда уже механизм, можно сказать, полноценно заработает", — заключил чиновник.

Согласно указу президента РФ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", для обмена замороженных в зарубежных депозитариях активов граждан России совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сам обмен должен будет заключаться путем проведения торгов.