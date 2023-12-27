МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков назвал участие нерезидентов в обмене заблокированных активов россиян простой бизнес-логикой. Минфин ожидает в 2024 году перетока денег со вкладов на фондовый рынок

"Напрямую мы никаких переговоров, конечно, с ними (нерезидентами — ред.) не ведем, но их интерес абсолютно понятен. То есть, есть портфельные менеджеры, которые управляют определенным портфелем инвестиций. У них есть какие-то российские активы, которые заморожены на счетах "С" у нас, и, скорее всего, большинство из этих активов у них уже по отчетности списаны в убыток", — сказал он в интервью "РБК ТВ", отвечая на вопрос об интересе со стороны нерезидентов к обмену замороженных активов.

"Я вам скажу, почему они хотят — это очень простая бизнес-логика, обычная мотивация. Они списаны в ноль, любую сумму, которую ты получаешь, как портфельный менеджер, если тебе удается это провести, то ты как бы получаешь дополнительный доход по своему портфелю", — объяснил он.

"Нужно работать, конечно, с регулятором, но зато награда — ты получаешь дополнительный доход своему портфелю, получаешь личный бонус в свою компенсацию", — добавил Чебесков.

Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.