МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Правительство России продлило сроки направления требований об уплате налоговой задолженности в 2024 году, сообщается на сайте кабмина. Правительство внесло в ГД проект о лимите на переводы без открытия счета

"Предельный срок направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания в 2024 году может быть увеличен, но не более чем на шесть месяцев. Такая возможность предусмотрена постановлением правительства "О мерах по урегулированию задолженности в 2024 году", — говорится в сообщении.

Этим же постановлением предусмотрено, что с 1 января по 31 декабря 2024 года не будут начисляться пени в случаях, когда налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или не направил его вовсе.

"Аналогичное решение действовало в 2023 году. Оно позволило защитить тех налогоплательщиков, которые допускали ошибки при направлении уведомлений об исчислении авансовых платежей или по которым кредитными организациями не были своевременно переданы данные. В условиях формирования единого сальдо расчетов с государством налогоплательщики могли провести дополнительную сверку с налоговым органом", — поясняет кабмин.

Это также позволило смягчить условия перехода на единый налоговый счет и дало возможность привыкнуть к новым условиям расчетов с бюджетом без негативных последствий.