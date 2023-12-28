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2023
https://1prime.ru/finance/20231228/842697047.html
Киев может отказаться от выплат зарплат, пишут СМИ
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Киев предупредил своих западных союзников о возможности оставить без зарплат до двух миллионов госслужащих и один миллион граждан без социальных выплат, если не будет выделена... ПРАЙМ, 28.12.2023
финансы, новости, украина, финансы, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Киев предупредил своих западных союзников о возможности оставить без зарплат до двух миллионов госслужащих и один миллион граждан без социальных выплат, если не будет выделена дополнительная финансовая помощь, передает испанская газета Pais.
"Без новых вливаний… стране (Украине) уже в первом триместре года придется оставить без зарплат до двух миллионов госслужащих и без социальной помощи — один миллион человек", — пишет издание со ссылкой на документ. подготовленный Киевом.
Согласно документу, на данный момент в связи с ограниченностью ресурсов и необходимостью выделять средства на оборонный сектор, Украина, вероятно, не сможет выплатить зарплаты более 1,4 миллиона служащим, а также откажется от декретных выплат для 700 тысяч человек.
Подобная мера должна подтолкнуть Вашингтон и Брюссель направить Киеву пакет финансовой помощи на сумму около 100 миллиардов евро, отметили в газете.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко передавало, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае недополучения финансирования от западных партнеров.