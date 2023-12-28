МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Киев предупредил своих западных союзников о возможности оставить без зарплат до двух миллионов госслужащих и один миллион граждан без социальных выплат, если не будет выделена дополнительная финансовая помощь, передает испанская газета Pais. Украина получила дополнительное финансирование от Всемирного банка

"Без новых вливаний… стране (Украине) уже в первом триместре года придется оставить без зарплат до двух миллионов госслужащих и без социальной помощи — один миллион человек", — пишет издание со ссылкой на документ. подготовленный Киевом.

Согласно документу, на данный момент в связи с ограниченностью ресурсов и необходимостью выделять средства на оборонный сектор, Украина, вероятно, не сможет выплатить зарплаты более 1,4 миллиона служащим, а также откажется от декретных выплат для 700 тысяч человек.

Подобная мера должна подтолкнуть Вашингтон и Брюссель направить Киеву пакет финансовой помощи на сумму около 100 миллиардов евро, отметили в газете.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко передавало, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае недополучения финансирования от западных партнеров.