МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Киев предупредил своих западных союзников о возможности оставить без зарплат до двух миллионов госслужащих и один миллион граждан без социальных выплат, если не будет выделена дополнительная финансовая помощь, передает испанская газета Pais.

Киев, Украина

Украина получила дополнительное финансирование от Всемирного банка

"Без новых вливаний… стране (Украине) уже в первом триместре года придется оставить без зарплат до двух миллионов госслужащих и без социальной помощи — один миллион человек", — пишет издание со ссылкой на документ. подготовленный Киевом.

Согласно документу, на данный момент в связи с ограниченностью ресурсов и необходимостью выделять средства на оборонный сектор, Украина, вероятно, не сможет выплатить зарплаты более 1,4 миллиона служащим, а также откажется от декретных выплат для 700 тысяч человек.

Подобная мера должна подтолкнуть Вашингтон и Брюссель направить Киеву пакет финансовой помощи на сумму около 100 миллиардов евро, отметили в газете.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко передавало, что Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае недополучения финансирования от западных партнеров.