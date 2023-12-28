МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "ДжиПиЭф Инвестментс" (дочерняя компания ГМК "Норильский никель") провела четыре выпуска токенов на металлы платиновой группы, говорится в сообщении ГМК. В Минфине отметили рост производства ювелирных изделий из золота

"Дочерняя компания "Норникеля" по цифровизации металлов "ДжиПиЭф Инвестментс" провела четыре выпуска токенов на металлы платиновой группы: платину, палладий, рутений и иридий. Выпуски состоялись на блокчейн-платформе "Атомайз". Суммарно выпуск состоит из 1255 цифровых финансовых активов, или токенов, на общую сумму около 2,5 миллиона рублей. Один токен равен 1 грамму металла", — говорится в релизе.

Срок обращения цифровых активов на металлы платиновой группы равен году, но предусмотрено несколько периодов досрочного погашения: инвестор может выбрать дату погашения и зафиксировать прибыль в тот момент, когда цена на металлы привлекательна.

Цена каждого токена на платину или палладий на момент выпуска, покупки или продажи равна вечерней цене Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) по состоянию на предыдущий рабочий день, пересчитанной по курсу рубля к доллару, установленному Банком России тоже на предыдущий рабочий день. Для рутения и иридия используется цена, публикуемая британской химической компанией Johnson Matthey.

Первые выпуски токенов на металлы платиновой группы стали адресными — для трех частных инвесторов, включая вице-президента по сбыту и коммерции "Норникеля" Антона Берлина. Но по мере развития инфраструктуры и законодательной базы под такие выпуски токены станут доступны и для более широкого круга инвесторов, также говорится в сообщении.

Уточняется, что пока финансовые инструменты с привязкой к металлам "Норникеля" доступны только квалифицированным инвесторам, но в будущем их смогут покупать любые клиенты банков-партнеров с доступом к "Атомайзу".