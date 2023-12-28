2023-12-28T14:14:00+03:00
2023-12-28T14:47:17+03:00
2023-12-28T14:14:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231228/842698941.html
Голикова позитивно оценила сборы российских кинотеатров в 2023 году
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские кинотеатры в этом году собрали более 40 миллиардов рублей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "Мы оцениваем совокупные сборы российских кинотеатров в 2023... ПРАЙМ, 28.12.2023
финансы, новости, россия, кинотеатры
https://cdnn.1prime.ru/images/83646/57/836465745.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83646/57/836465745.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83646/57/836465744.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83646/57/836465744.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83646/57/836465732.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83646/57/836465732.jpg
https://1prime.ru/itb/20231225/842657703.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российские кинотеатры в этом году собрали более 40 миллиардов рублей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Мы оцениваем совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году более чем в 40 миллиардов рублей", — сказала она во время подведения итогов года в российской киноиндустрии.
По словам Голиковой, из этой суммы 28 миллиардов обеспечено российскими фильмами, что является отличным результатом.
Кинотеатры столько собирали до пандемии коронавируса, когда в стране показывали голливудские и европейские фильмы, заключила вице-премьер.