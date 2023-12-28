МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российские кинотеатры в этом году собрали более 40 миллиардов рублей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Уходящий 2023 год для российской IT-отрасли был как кино

"Мы оцениваем совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году более чем в 40 миллиардов рублей", — сказала она во время подведения итогов года в российской киноиндустрии.

По словам Голиковой, из этой суммы 28 миллиардов обеспечено российскими фильмами, что является отличным результатом.

Кинотеатры столько собирали до пандемии коронавируса, когда в стране показывали голливудские и европейские фильмы, заключила вице-премьер.