МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Надо четко обозначить обязанности классных руководителей и привлекать молодые кадры в профессию, правительство продумает меры по повышению заработных плат педагогам, рассказал глава правительства России Михаил Мишустин. Володин напомнил пенсионерам о новогоднем подарке

"По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов", — сказал он.

По мнению Мишустина, прежде всего необходимо поднять зарплату учителям в тех регионах, где она ниже, чем в среднем по России.

Премьер-министр также поручил четко прописать обязанности классных руководителей, обеспечить приток молодых кадров и внедрить меры поддержки для них. По его словам, по этому направлению следует распространить лучшие практики регионов.