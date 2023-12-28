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2023
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Правительство подготовит меры по повышению зарплат учителей
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Надо четко обозначить обязанности классных руководителей и привлекать молодые кадры в профессию, правительство продумает меры по повышению заработных плат педагогам, рассказал... ПРАЙМ, 28.12.2023
финансы, экономика, госпроекты, новости, россия, учителя, михаил мишустин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Надо четко обозначить обязанности классных руководителей и привлекать молодые кадры в профессию, правительство продумает меры по повышению заработных плат педагогам, рассказал глава правительства России Михаил Мишустин.
"По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов", — сказал он.
По мнению Мишустина, прежде всего необходимо поднять зарплату учителям в тех регионах, где она ниже, чем в среднем по России.
Премьер-министр также поручил четко прописать обязанности классных руководителей, обеспечить приток молодых кадров и внедрить меры поддержки для них. По его словам, по этому направлению следует распространить лучшие практики регионов.