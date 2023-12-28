МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Федеральное казначейство опубликовало на сайте отчет об исполнении федерального бюджета на 1 декабря 2023 года, согласно этим данным, дефицит бюджета России за одиннадцать месяцев текущего года составил 748 миллиардов рублей, тогда как предварительная оценка Минфина за этот период была на уровне 878 миллиардов рублей (0,5% ВВП). Путин оценил дефицит российского бюджета

В начале декабря Минфин России предварительно оценил объем поступивших за одиннадцать месяцев доходов бюджета в 25,963 триллиона рублей, что на 4,8% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года, а расходов — в 26,841 триллиона рублей (+11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Согласно этим данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 0,5% ВВП, или 878 миллиардов рублей.

Исходя из данных Федерального казначейства, объем доходов бюджета за январь-ноябрь текущего года составил 25,964 триллиона рублей, почти не изменившись относительно предварительной оценки (+1 миллиард рублей против оценки Минфина), а объем расходов — 26,712 триллиона рублей (на 129 миллиардов рублей меньше оценки Минфина). Таким образом, уточненная оценка дефицита за одиннадцать месяцев текущего года составила 748 миллиардов рублей.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей, или 2% ВВП, однако, как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, скорее всего, будет меньше 1,5% ВВП.