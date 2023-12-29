ТИРАСПОЛЬ, 29 дек — ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в пятницу подписал закон "О республиканском бюджете на 2024 год" с дефицитом 2 миллиарда 728 миллионов приднестровских рублей (169, 4 миллиона долларов), принятый Верховным Советом (парламентом) 20 декабря. В "Молдовагазе" назвали альтернативные варианты поставок в Приднестровье

"Утвердить основные характеристики консолидированного бюджета, в том числе: доходы в сумме 3 776 478 270 рублей, расходы в сумме 6 504 908 661 рубль, дефицит в сумме 2 728 430 391 рубль или 41,94% к предельному размеру расходов", — говорится в тексте закона, размещенного на сайте главы ПМР.

Источниками покрытия дефицита бюджета являются: кредиты (займы) в размере 2502457892 рубля, а также иные источники, в том числе коммерческие кредиты у предприятий сферы естественных монополий, жилищно-коммунального хозяйства в сумме 225972499 рублей.

Отмечается, что несмотря на прогнозируемое снижение доходов, бюджет сохраняет социальную направленность и обеспечивает полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств. Неизменными останутся тарифы на коммунальные услуги. Продолжат работу бюджетные фонды: дорожный, капитальных вложений, поддержки сельского хозяйства, развития мелиоративного комплекса и другие.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.