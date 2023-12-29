МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2023 году перечислила в бюджет 6,623 триллиона рублей, перевыполнив план на 158,6 миллиарда рублей, сообщило ведомство. Силуанов раскрыл, сколько бюджет получил от налога на сверхприбыль

"ФТС России перевыполнила план по перечислениям в бюджет на 158,6 миллиарда рублей. В 2023 году таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 6 622,9 миллиарда рублей. Это на 6,4% (400,7 миллиарда рублей) больше, чем в прошлом году. Плановое задание, которое составляло 6 464,3 млрд рублей, выполнено на 102,45%", — говорится в сообщении.

Отмечено, что рост платежей по импорту позволил компенсировать выпадающие платежи от остановки экспорта газа по трубопроводам "Северный поток". Доходы от импорта составили 74,5% от общей суммы (+48,4% по сравнению с прошлым годом) — 4,932 триллиона рублей.

Ранее в пятницу временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов сообщил, что ФТС по итогам 2023 года перевыполнит план по перечислениям средств в бюджет РФ на 150-160 миллиардов рублей.