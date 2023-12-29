Минфин Украины: Киев получит от Германии кредит на 24 млн евро на энергосектор
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с немецким банком KfW гарантийное соглашение, предусматривающее предоставление Киеву 24 миллионов евро кредитных средств на восстановление энергетического сектора, сообщает украинский минфин.
"Сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко подписал гарантийное соглашение с кредитным учреждением для восстановления (KfW), что позволит привлечь кредитное финансирование в рамках проекта с национальной энергетической компанией "Укрэнерго", (направленного) на повышение эффективности передачи электроэнергии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что кредитные средства, в частности, будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, а именно разрушенных подстанций "Укрэнерго".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://1prime.ru/finance/20231229/842711862.html