МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с немецким банком KfW гарантийное соглашение, предусматривающее предоставление Киеву 24 миллионов евро кредитных средств на восстановление энергетического сектора, сообщает украинский минфин. Украина оставила Германию безоружной, пишет СМИ

"Сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко подписал гарантийное соглашение с кредитным учреждением для восстановления (KfW), что позволит привлечь кредитное финансирование в рамках проекта с национальной энергетической компанией "Укрэнерго", (направленного) на повышение эффективности передачи электроэнергии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что кредитные средства, в частности, будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, а именно разрушенных подстанций "Укрэнерго".

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.