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2023
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В России продлили отмену повышенных пеней на оплату ЖКУ
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Правительство продлило на 2024 год отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщается на сайте... ПРАЙМ, 30.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, жку
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Правительство продлило на 2024 год отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщается на сайте кабмина.
"Правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Постановление об этом подписано", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2024 году расчёт пеней и штрафов будет основываться на ключевой ставке Банка России в 9,5% годовых, действовавшей на 27 февраля 2022 года. Отмечается, что по Жилищному кодексу величина пени за неполную и несвоевременную оплату за ЖКУ определяется с учётом ключевой ставки ЦБ, которая существует на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Однако нынешняя ключевая ставка в 16% годовых сделала бы максимальную величину пени несоразмерной платежам за ЖКУ.
Добавляется, что возможность подобного регулирования в сфере ЖКХ появилась у кабмина благодаря федеральному закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным 14 марта 2022 года.