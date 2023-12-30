МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Правительство продлило на 2024 год отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщается на сайте кабмина. Пенсионеры перестанут платить банкам комиссии за оплату ЖКУ с 1 июля

"Правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Постановление об этом подписано", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2024 году расчёт пеней и штрафов будет основываться на ключевой ставке Банка России в 9,5% годовых, действовавшей на 27 февраля 2022 года. Отмечается, что по Жилищному кодексу величина пени за неполную и несвоевременную оплату за ЖКУ определяется с учётом ключевой ставки ЦБ, которая существует на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Однако нынешняя ключевая ставка в 16% годовых сделала бы максимальную величину пени несоразмерной платежам за ЖКУ.

Добавляется, что возможность подобного регулирования в сфере ЖКХ появилась у кабмина благодаря федеральному закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным 14 марта 2022 года.