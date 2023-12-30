Расходы бюджета на экономику в 2024 году вырастут на ₽300 млрд, до ₽4,2 трлн
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Совокупные расходы федерального бюджета в разделе "Национальная экономика" вырастут до 4,2 триллиона рублей, что превышает внесенный в Госдуму в сентябре прогноз, пишет издание РБК.
Сообщается, что, по данным Минфина, также увеличатся расходы на социальную политику и достигнут 7,87 триллиона рублей.
Кроме того, совокупные расходы на "Национальную оборону" в 2024 году уменьшатся на 397 миллиарда рублей, а расходы на "Национальную безопасность и правоохранительную деятельность" сократятся на 103 миллиарда рублей.
Издание подчеркивает, что вышеперечисленная информация по расходам стала результатом перераспределения средств в ноябре при втором чтении бюджета на 2024-2026 годы в Госдуме.
Согласно обновленным данным, планируемая доля расходов на национальную оборону в бюджете на 2024 год составит 28,3%, на социальную политику — 21,5%, на национальную экономику — 11,5%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 9% от общего объема бюджета в 36,66 триллиона рублей. Некоторая часть расходов, связанных с обороной, будет отнесена к "гражданским" разделам, таким как выплаты пенсий бывшим военнослужащим и часть затрат на гражданский персонал Минобороны.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что доходы и расходы федерального бюджета России по итогам 2023 года будут выше запланированных. Он, комментируя доходы, также добавил, что в первую очередь выросли ненефтегазовые поступления.
https://1prime.ru/finance/20231230/842713791.html