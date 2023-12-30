МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Совокупные расходы федерального бюджета в разделе "Национальная экономика" вырастут до 4,2 триллиона рублей, что превышает внесенный в Госдуму в сентябре прогноз, пишет издание РБК. Доходы и расходы бюджета по итогам года превысят прогноз, заявил Силуанов

Сообщается, что, по данным Минфина, также увеличатся расходы на социальную политику и достигнут 7,87 триллиона рублей.

Кроме того, совокупные расходы на "Национальную оборону" в 2024 году уменьшатся на 397 миллиарда рублей, а расходы на "Национальную безопасность и правоохранительную деятельность" сократятся на 103 миллиарда рублей.

Издание подчеркивает, что вышеперечисленная информация по расходам стала результатом перераспределения средств в ноябре при втором чтении бюджета на 2024-2026 годы в Госдуме.

Согласно обновленным данным, планируемая доля расходов на национальную оборону в бюджете на 2024 год составит 28,3%, на социальную политику — 21,5%, на национальную экономику — 11,5%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 9% от общего объема бюджета в 36,66 триллиона рублей. Некоторая часть расходов, связанных с обороной, будет отнесена к "гражданским" разделам, таким как выплаты пенсий бывшим военнослужащим и часть затрат на гражданский персонал Минобороны.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что доходы и расходы федерального бюджета России по итогам 2023 года будут выше запланированных. Он, комментируя доходы, также добавил, что в первую очередь выросли ненефтегазовые поступления.