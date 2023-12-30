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2023
https://1prime.ru/finance/20231230/842714737.html
Разработчик ChatGBT увеличил свой доход на 23 процента в годовом выражении
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Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, увеличила свой доход в годовом выражении до 1,6 миллиарда долларов, что оказалось на 23% выше октябрьской оценки на... ПРАЙМ, 30.12.2023
финансы, технологии, новости, мир, сша, компания, доход
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 30 дек — ПРАЙМ. Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, увеличила свой доход в годовом выражении до 1,6 миллиарда долларов, что оказалось на 23% выше октябрьской оценки на уровне 1,3 миллиарда долларов, сообщает интернет-издание The Information со ссылкой на источники.
"OpenAI недавно достигла дохода в годовом выражении на уровне 1,6 миллиарда долларов… по сравнению с 1,3 миллиарда долларов в середине октября", — говорится в публикации.
По словам собеседников издания, увеличение дохода обусловлено ростом продажи чат-бота ChatGPT другим предприятиям.
Ранее в декабре агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что OpenAI ведет переговоры о привлечении дополнительного финансирования с оценкой не менее 100 миллиардов долларов.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.