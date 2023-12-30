ВАШИНГТОН, 30 дек — ПРАЙМ. Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, увеличила свой доход в годовом выражении до 1,6 миллиарда долларов, что оказалось на 23% выше октябрьской оценки на уровне 1,3 миллиарда долларов, сообщает интернет-издание The Information со ссылкой на источники. Названа сумма дохода по вкладам, которая не облагается НДФЛ

"OpenAI недавно достигла дохода в годовом выражении на уровне 1,6 миллиарда долларов… по сравнению с 1,3 миллиарда долларов в середине октября", — говорится в публикации.

По словам собеседников издания, увеличение дохода обусловлено ростом продажи чат-бота ChatGPT другим предприятиям.

Ранее в декабре агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что OpenAI ведет переговоры о привлечении дополнительного финансирования с оценкой не менее 100 миллиардов долларов.

Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.