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Белый дом напомнил об угрозе шатдауна
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США вновь угрожает шатдаун — частичное прекращение финансирования правительства, до него осталось чуть более двух недель, предупредила официальный представитель Белого дома Карин... ПРАЙМ, 03.01.2024
финансы, новости, бюджет, сша, шатдаун
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 3 янв — ПРАЙМ. США вновь угрожает шатдаун — частичное прекращение финансирования правительства, до него осталось чуть более двух недель, предупредила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы в 16 днях от того момента, когда часть правительства не сможет продолжать работу. Вместо того, чтобы делать свою работу, республиканцы покинули Вашингтон в середине декабря и не вернутся до следующей недели", — заявила Жан-Пьер.
Ранее администрация и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, законодатели приняли компромиссный бюджет накануне завершения финансирования правительства. Согласно закону ассигнования будут выделены для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других — до 2 февраля. При этом документ не предусматривал выделения запрошенных администрацией средств для помощи Украине и Израилю, но и не содержал бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.