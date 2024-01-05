МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Китайская финансовая компания Zhongzhi Enterprise Group подала заявление о банкротстве, это может стать крупнейшим таким случаем в истории страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы нарсуда в Пекине. "Газпром" в начале января вывел суточные поставки в Китай на новый уровень

"Zhongzhi заявила, что у нее "очевидно" нет возможности погасить свои долги, следует из заявления пекинского первого промежуточного Народного суда, который 5 января принял дело к рассмотрению", — передает агентство.

Уточняется, что согласно данным аудиторской проверки долги Zhongzhi составляют около 460 миллиардов юаней (около 64 миллиардов долларов) при активах в 200 миллиардов. И банкротство Zhongzhi таким образом станет крупнейшим в истории Китая.

Заявление о банкротстве было подано через несколько месяцев после того, как один из филиалов его трастовой компании не смог вернуть деньги клиентам по высокодоходным инвестиционным продуктам, что вызвало протесты в столице, указывает Bloomberg.

Все это ухудшило и без того "хрупкие" настроения потребителей и инвесторов, а спад в сфере недвижимости, слабый внутренний спрос и вялая торговая фондовая активность также оказывают давление на всю экономику страны, оценивает Bloomberg.

Zhongzhi Enterprise Group, основанная в 1995 году, — ведущая китайской корпорация, занимающаяся управлением активами. Штаб-квартира находится в Пекине. При этом агентство называет Zhongzhi "теневым банком" — слабо регулируемой фирмой, которая собирает сбережения населения для предоставления кредитов и инвестирования в недвижимость, акции, облигации и сырьевые товары.