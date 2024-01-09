МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 9 января, выпускает в обращение инвестиционные серебряные и золотые монеты номиналом 3 и 50 рублей серии "Георгий Победоносец", сообщил регулятор. ЦБ выпустит серебряную монету в честь Леонида Гайдая

"Банк России 9 января 2024 года выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец": серебряную номиналом 3 рубля, золотую номиналом 50 рублей", — говорится в сообщении.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 999) имеют форму круга диаметром 39 миллиметров, а золотые монеты номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 грамма, проба сплава — 999) имеют форму круга диаметром 22,6 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет: "3 рубля", "50 рублей", дата: "2024 год", обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне у монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством "анциркулейтед". Тираж монет — до 500 тысяч штук каждая.

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.